Погибшую актрису Добромилову помянут по-особенному: есть определенная традиция

Модель и актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП с мотоциклом 5 мая. Звезда клипа HammAli & Navai "Девочка-война" снимала байкеров на Большой Дорогомиловской улице. Один из водителей не справился с управлением и влетел в фотографа.

Добромилову госпитализировали в тяжелом состоянии. Но спасти актрису не удалось. Модель скончалась в карете скорой помощи. Ксения получила тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую.

Похороны фотографа пройдут 7 мая. Помянут Ксению и в мотосообществе, причем по-особенному. Осенью в ее честь посадят краснокнижный дуб.

Недалеко от Мытищ, возле МКАДа, есть роща памяти погибших мотоциклистов. Каждый раз, когда на дороге погибает участник сообщества, там высаживается дерево. Ее разбили несколько лет назад. В настоящее время на территории порядка 400 деревьев, каждое в память о погибшем мотоциклисте. Возле дерева табличка с номером и именем — за кого теперь растет дуб.

"Мы сажаем краснокнижные дубы, чтобы их нельзя было рекультивировать или вырубить. Это самый крупный в мире мемориал мотоциклистов, у нас территория порядка 5 га. Каждое дерево — символ, что человек отправляется в ''Вечный сезон''. Люди ухаживают за деревьями, ставят скамейки, разбивают клумбы, кто-то пригоняет мотоциклы", - рассказал руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов Woman.ru.

Напомним, Ксения Добромилова была актрисой театра Луны, моделью, фотографом и блогером. Она увлекалась мотоспортом. Ксения не раз рассказывала, что рискует жизнью, выходя на трассу, чтобы сделать эффектный кадр.