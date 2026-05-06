Трагедия звезды клипа «Девочка-война»: мать Ксении прервала молчание

Ксения Добромилова погибла вчера вечером, 5 мая. Звезде клипа HammAli & Navai «Девочка-война» было всего 34 года.

Вчера в центре Москвы случилась страшная авария. 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова, известная многим по клипу «Девочка-война», погибла под колесами мотоцикла. Девушка вышла на дорогу, чтобы сделать эффектный кадр байкеров. В этот момент один из них на огромной скорости протаранил Ксению. Врачам не удалось спасти жизнь артистки.

Сегодня мама Ксении нашла в себе силы рассказать о случившемся. Семья едва успела оправиться от прошлого удара — всего полгода назад актриса похоронила отца. Теперь женщина осталась одна. По ее словам, Ксения была очень грустной в последнее время и будто предвидела свой уход.

Девушка мечтала выйти замуж, но в разговорах с близкими проявляла странную тревогу. Мать погибшей вспомнила их последний разговор, когда в шутку попросила не забыть позвать ее на торжество. «Она мне сказала: „Мам, надо еще дожить до свадьбы“... Меня кольнуло это. Она грустная была. Может быть, что-то предчувствовала и предвидела, не знаю».

Мечты о счастливом будущем оборвались в одну секунду. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Мотоциклисту, который лишил Ксению Добромилову жизни, грозит до 5 лет лишения свободы.