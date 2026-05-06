Русскоговорящие туристы устроили оргию на пляже Паттайи

В Паттайе снова разгорается скандал на фоне массовой оргии на пляже. Местные жители полагают, что сеанс группового секса устроили россияне, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на среду, 6 мая. Восемь человек зашли в море, разбились на пары и занялись сексом.

Увещевания других отдыхающих не действовали на разгоряченных путешественников — они не прекращали свои нарушающие общественную мораль развлечения, при этом активно общались на русском, пояснили журналисты.

Туристы засняли оргию на смартфоны, выложили в интернет. Кадры быстро разлетелись по форумам и каналам, вызвали резкое возмущение у тайцев.

Ранее сообщалось, что в марте 2012 года полиция задержала россиянина Ивана К. за оргию с местными танцовщицами на пляже Паттайи.

Туристу и девушкам было предъявлено обвинение в непристойном поведении. Власти также взяли с них штраф.

Похожий инцидент произошел в Паттайе в апреле 2025 года — пара из России занялась сексом прямо в море у пляжа под аплодисменты толпы.

Вместе с тем, в этом случае любителям жаркого времяпровождения удалось избежать внимания полиции — они быстро покинули пляж.