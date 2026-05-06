$75.2288.06

Поклонская написала письма своим дедушкам ко Дню Победы

Вечерняя Москва

Советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская написала письма двум своим дедушкам, которые прошли войну.

Поклонская написала письма своим дедушкам ко Дню Победы
© Вечерняя Москва

Поклонская стала первой участницей «Письма деду» — серию личных видеообращений, в которых известные люди пишут письма своим дедушкам и прадедам из поколения победителей.

— Я хочу, чтобы вы знали, что я горжусь вами и очень люблю, — звучит в обращении.

По словам советника, то, что пережили ее родственники, она смогла понять только во взрослом возрасте. В детстве подробности непростой жизни дедушек ей не рассказывали, передает Life.ru.

К ушедшим родственникам также обратились Аскольд Запашный, Вячеслав Макаров, Екатерина Мизулина, Аделина Сотникова, Мария Кожевникова, Давид Нуриев (Птаха), а также дуэт NANSI & SIDOROV — Анастасия Белявская и Олег Сидоров.

Главная цель проекта — показать, что память не просто формальность, а живая связь между прошлым и будущим.

Ко Дню Победы спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих любимых книгах про Великую Отечественную войну. По словам мужчины, он часто перечитывает произведения и рекомендует прочитать их современному поколению.