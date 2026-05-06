Поклонская написала письма своим дедушкам ко Дню Победы

Советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская написала письма двум своим дедушкам, которые прошли войну.

Поклонская стала первой участницей «Письма деду» — серию личных видеообращений, в которых известные люди пишут письма своим дедушкам и прадедам из поколения победителей.

— Я хочу, чтобы вы знали, что я горжусь вами и очень люблю, — звучит в обращении.

По словам советника, то, что пережили ее родственники, она смогла понять только во взрослом возрасте. В детстве подробности непростой жизни дедушек ей не рассказывали, передает Life.ru.

К ушедшим родственникам также обратились Аскольд Запашный, Вячеслав Макаров, Екатерина Мизулина, Аделина Сотникова, Мария Кожевникова, Давид Нуриев (Птаха), а также дуэт NANSI & SIDOROV — Анастасия Белявская и Олег Сидоров.

Главная цель проекта — показать, что память не просто формальность, а живая связь между прошлым и будущим.

