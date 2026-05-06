С приходом тепла люди вновь отправились гулять по крышам Петербурга

На крыше здания на Невском проспекте замечены первые любители прогулок по крышам, сообщает издание MK.Ru.

Каждый год с приходом тепла на крыши Санкт-Петербурга выходят люди. Такие прогулки пользуются особой популярностью. Любители экстрима поднимаются на крыши как самостоятельно - через открытые чердаки, так и с помощью экскурсий, на которые активно завлекают зазывалы города.

Уже на протяжении долгого времени администрация борется с такими прогулками. С идеей использовать дроны для выявления незаконных экскурсий выступал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин. Такие прогулки являются крайне небезопасными, были случаи, когда в ходе экскурсий по крышам гибли люди.

В отношении организаторов такого досуга применяются не только административные наказания по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без специального разрешения), но и возбуждаются уголовные дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).