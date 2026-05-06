В России запретили популярный развлекательный сайт «ЯПлакалъ»

Издание «Вёрстка» сообщило, что в России заблокировали старейший сайт «ЯПлакалъ». По данным СМИ, деятельность развлекательного портала ограничили по решению Чертановского районного суда.

Согласно решению суда, запретить сайт потребовала районная прокуратура. Ведомство выявило, что на портале опубликованы данные, содержащие дискриминационные и оскорбляющие высказывания. В решении сказано, что суд встал на сторону прокуратуры и признал информацию на сайте запрещённой. Решение должно вступить в силу уже 28 мая.

При этом в администрации «ЯПлакалъ» опровергли информацию о запрете сайта. Представитель портала сообщил, что официальных жалоб к ним не поступало.

Друзья, официальных жалоб не поступало, все жалобы РКН всегда выполняются, думаем что это вброс/фейк, все жалобы всегда обрабатываются.

Сайт «ЯПлакалъ» был создан в 2004 году и занимал высокие места по посещаемости в России. Портал представляет собой коллективный блог, где пользователи могли сами выкладывать контент.