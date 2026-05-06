В России запретили один из старейших развлекательных порталов

Чертановский районный суд Москвы вынес решение о запрете одного из старейших развлекательных порталов — «ЯПлакалъ». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

С требованием о блокировке портала обратилась районная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения законодательства в сфере межнациональных отношений. Нарушения выявили у сайта «ЯПлакалъ» и еще двух интернет-порталов с анекдотами. Установлено, что на этих ресурсах в открытом доступе размещены материалы, унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или расовому признаку.

В конце апреля стало известно о закрытии популярного в середине 2000-х проекта Udaff.com. На сайте публиковались рассказы без цензуры, и у пользователей была возможность их комментировать. Сленг, который придумали участники проекта, — «Превед, медвед!», «Аффтар жжот», — стал неотъемлемой частью рунета и долгое время использовался в молодежной речи.

В 2008 году вышла книга «Библия падонков, или Учебнег Албанского языка», автором которой стал создатель Udaff.com Дмитрий Соколовский (хотя некоторые источники ставят его авторство под сомнение). В книге рассказывается про историю возникновения «субкультуры падонков» (так себя называли пользователи сайта). Кроме того, был опубликован словарь «олбанского йезыка» и рассказы в стиле «падонков».