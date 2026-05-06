В праздничный выпуск "Поля чудес" Якубович пришел с портретом своего отца

Накануне Дня Победы, 8 мая в 19.45, на Первом канале выйдет праздничный выпуск программы "Поле чудес". Тема - военная история, а вся студия наполнится атмосферой "Бессмертного полка".

Игроки - потомки защитников Отечества: участник казачьего музыкального коллектива из хутора Садовый Краснодарского края, две мамы из Москвы и Нижнего Новгорода, майор из города Кыштым Челябинской области, врач из Самары, ветеран СВО из Саратова, служащая Пенсионного фонда из Омска, газовщик из Калязина, студентка из Киреевска Тульской области.

Все они, как и зрители, пришли с портретами родных - участников Великой Отечественной войны. Студия "Поля чудес" в этот вечер превратится в "Бессмертный полк". Повсюду фотографии героев войны. Среди них - снимки родственников съемочной группы. Будет и портрет отца ведущего: Аркадий Якубович - кавалер ордена Красной звезды - дошел до Кенигсберга, где получил тяжелое ранение.