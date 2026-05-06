Стало известно, почему мошенники выбрали певца Shaman своей жертвой

Криминалист Михаил Игнатов считает, что украинские мошенники выбрали своей мишенью певца Shaman и телеведущего Владимира Соловьева на фоне приближения 9 Мая и по политическим соображениям. Об этом Игнатов рассказал News.ru.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что украинские телефонные мошенники пытались выйти на Shaman (Ярослав Дронов) и Соловьева, а также певца Дениса Майданова и рэпера Джигана.

«Канун праздника 9 Мая. Развести медийное лицо, которое поет, допустим, патриотические песни, - это высшее искусство мошенничества», - так Игнатов объяснил выбор мошенников.

Он добавил, что преступники также нацелились на знаменитостей, у которых могут быть крупные сбережения. Криминалист считает, что в этом присутствует и «политический мотив».

«У этих знаменитостей много поклонников, они на слуху. Понятно, что если их обманут и об этом станет известно, о мошенничестве будет говорить вся Россия», - отметил Игнатов.

Он подчеркнул, что сейчас против россиян действует мощная организованная группировка, которая постоянно изобретает новые схемы обмана. Криминалист заявил, что любой звонок должен «фильтроваться».