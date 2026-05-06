Россиянка нашла мертвого таракана в пасте из «ВкусВилла»

Жительница Москвы нашла мертвого таракана в пасте с курицей из магазина сети «ВкусВилл». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

Россиянка призналась, что успела съесть несколько ложек прежде чем заметила насекомое.

Горожанка работает фитнес-тренером и считает калории. Она пояснила, что не была готова к такому белковому дополнению. Остатки блюда девушка выбросила.

В службе поддержки магазина пообещали разобраться в ситуации. Покупательнице вернули стоимость некачественного товара баллами на карту лояльности и начислили еще 500 сверху в качестве извинения.

До этого сообщалось, что в Москве у школьников началась лихорадка после пельменей из «ВкусВилла». Несовершеннолетние несколько суток находились в критическом состоянии. До этого они ели пельмени из магазина. Впоследствии у учащихся поднялась температура под 40.