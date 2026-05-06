«Показуха и вранье»: в Туапсе рассказали о попытках «нагнать жути»

Жители Туапсе, пострадавшего от атак украинских дронов, уверены, что в соцсетях специально «нагоняют жути», говоря о ситуации в городе. Что происходит в Туапсе, разбиралась корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова.

В апреле Туапсе был четыре раза атакован украинскими беспилотниками. 20 апреля в оперативном штабе Краснодарского сообщили, что из-за атаки по морскому терминалу в море в районе Туапсе появилось нефтяное пятно. А 28 апреля из-за новой атаки беспилотников начался масштабный пожар на НПЗ. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали.

После атак над городом прошли нефтяные дожди, оказались загрязнены пляжи и море, однако жители Туапсе считают, что в соцсетях специально нагнетают «ужас ужасный».

«Пишут: «Курорт брошен на произвол судьбы, власти ничего не делают, только волонтеры пашут. Местные жители живут в аду!» И фоточки обязательно - усталые замазученные зумеры в костюмах химзащиты сидят на мешках с собранным на берегу грунтом. Как же достала эта показуха и вранье!», - заявила уроженка Туапсе, дизайнер по интерьеру 32-летняя Оксана.

При этом, по ее словам, блогерам неинтересно писать о том, что в центре города чисто, что власти занимаются очисткой, что Туапсе – «не филиал ада на земле».

«Надо жути нагнать, чтобы свой рейтинг поднять. Самое обидное, что и местные этим грешат», - констатировала она.

По словам корреспондента, она лично видела, что город отмывают коммунальные службы, в помощь им выходят и волонтеры, в том числе Молодежного центра Туапсинского округа. При этом руководитель центра Ольга Орехова отметила, что самым тяжелым был первый прилет - 16 апреля, когда погибли два, а из-за пожара в доме три семьи остались без крыши над головой.

«Тогда появились первые добровольцы. Обычные люди, предприниматели, пенсионеры. Они не задавали вопросов, просто несли вещи, одежду, бытовую химию. За два дня наше помещение забили до самого верха. Мы раздавали все, что нужно. Отвозили вещи пожарным, которые круглосуточно тушили огонь», - пояснила она.

А после разлива нефти волонтеры начали помогать с уборкой и «отскребали парки, скверы, памятники, детсады, бассейн спортшколы». Ведется уборка и в детсадах, которые находятся рядом с НПЗ. Территорию делят на небольшие участки и отмывают от капель мазута и пятен, в том числе с помощью мощной химии и щеток.

«Знаете, что самое удивительное? Слаженно работают все службы – МЧС, коммунальщики, администрации поселков, самого Туапсе. Все реально чистят город, пляжи! Вчера пыталась пробиться на берег в поселке Тюменский, откуда постили ролики разные блогеры – мол, как все ужасно, чистить море некому. Оказалось, спасатели работают, гражданских не пускают. Моя помощь там точно была не нужна», - рассказала волонтер Кристина Кива, которая приехала в Туапсе из Новосибирска.

После налетов БПЛА в Туапсинском округе нефтепродукты попали на шесть участков побережья, четыре из них полностью очищены. По информации оперштаба, уже собрано и вывезено более 18 тысяч кубометров загрязненного грунта и водномазутной смеси. Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный, Весна и селе Небуг, отмечается в статье.