Раскрыто, сколько российских учителей составляют молодые люди

Российская система образования переживает значительное омоложение кадрового состава. Как сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, на сегодняшний день треть учителей в общеобразовательных организациях страны — это молодые люди в возрасте до 39 лет.

Цифры, приведенные главой ведомства, таковы: в российских школах трудится свыше 346 тысяч педагогов, не достигших 39-летнего рубежа, что составляет 32,5 процента от общего количества учителей.

Министр подчеркнул, что в школы сегодня приходят не просто молодые люди, а мотивированные, хорошо подготовленные специалисты. По словам Кравцова, эти педагоги в полной мере владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты в учебном процессе и готовы внедрять свежие подходы к обучению. Это важная тенденция, поскольку именно молодые учителя часто становятся проводниками инноваций в школах, делая уроки более интерактивными и адаптированными к реалиям цифрового поколения учеников.

Особый оптимизм у министра вызывает растущий интерес абитуриентов к выбору профессии педагога. Сергей Кравцов отметил, что с каждым годом внимание к педагогическим специальностям усиливается. Приведенная статистика говорит сама за себя: в 2025 году количество заявлений, поданных в педагогические вузы на направления подготовки в сфере «Образование и педагогические науки», превысило 546 тысяч. Это означает, что конкурс среди желающих получить учительскую профессию остается крайне высоким.

Министр добавил, что в пиковые периоды приемной кампании вузы ежедневно получали порядка десяти тысяч заявлений на педагогические специальности. На бюджетные места достиг двенадцати человек на место, что является очень высоким показателем, сопоставимым с конкурсами на самые престижные специальности в ведущих вузах страны.

В министерстве выражают уверенность, что данная тенденция сохранится и в ближайшие годы, что позволит полностью решить кадровый вопрос в школах и обеспечить все регионы страны квалифицированными учителями новой формации, способными решать самые сложные педагогические задачи.