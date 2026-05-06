Артемий Лебедев дал совет спорящему с друзьями о политике зрителю

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет зрителю, который пожаловался на прозападную точку зрения своих друзей. В видео, доступном во «ВКонтакте», он призвал автора обращения не спорить с близкими на тему политики.

Зритель Лебедева заявил, что в последние годы он отказался от прозападных взглядов и ему нередко хочется доказать друзьям, которые продолжают их придерживаться, что Россия — хорошая страна.

«Никогда не нужно спорить на политические темы с друзьями и родственниками, особенно если они упоротые и не согласны с твоей точкой зрения», — ответил ему Лебедев.

Он подчеркнул, что с помощью спора зрителю вряд ли удастся переубедить близких изменить свои взгляды, и порекомендовал ему находить другие темы для общения.

Блогер назвал самым важным выводом в такой ситуации решение никому ничего не доказывать.

«Все все сами поймут просто со временем», — заключил он.

Ранее Лебедев ответил на обращение зрителя, переживающего из-за возможного начала третьей мировой войны. Блогер призвал автора письма не думать на эту тему и заявил, что человечество всегда вело какие-либо боевые действия.