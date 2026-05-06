Спасатели сообщили о сроках возобновления поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае планируют возобновить поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Супруги Ирина и Сергей вместе с пятилетней дочерью исчезли при загадочных обстоятельствах. Как сообщила ТАСС руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина, новые поиски начнутся после того, как сойдёт снежный покров.

Спасатели надеются, что ранее скрытые осадками следы проявятся и помогут пролить свет на судьбу семьи.

Первая поисковая операция, развернутая сразу после исчезновения, стала самой масштабной в регионе. В ней участвовали более полутора тысяч человек - спасатели, волонтеры, полицейские. Однако найти Усольцевых не удалось. Недавно поисковые группы выезжали на местность для осмотра, но снег все еще лежит местами значительной глубиной. По словам Торгашиной, осмотр нужен, чтобы понять, достаточно ли сошел покров для полноценных работ. Ориентировочно поиски могут стартовать в середине июня.

Изначально следователи отрабатывали три основные версии: несчастный случай, криминальное происшествие и добровольный побег. В ходе расследования версия о побеге была опровергнута - собранные доказательства свидетельствовали против нее. Наиболее вероятными остаются трагическое стечение обстоятельств или действия третьих лиц.

Известно, что машину семьи обнаружили, но внутри не нашли туристического снаряжения. При этом в автомобиле лежала крупная сумма денег. По показаниям двух туристов, которые видели Усольцевых по дороге на гору, члены семьи были одеты в легкую одежду, не соответствующую горной местности. Телефон Сергея Усольцева последний раз выходил на связь вечером в день пропажи.

Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет с необычными скалами и хвойными лесами. Именно там предстоит вновь прочесывать тайгу спасателям и добровольцам. Они надеются, что тающий снег откроет то, что было скрыто осенью: возможно, вещи, останки или иные улики. Пока же семья Усольцевых числится пропавшей без вести, а их исчезновение остаётся одной из самых загадочных историй в Красноярском крае.