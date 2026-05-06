Площадь снежного покрова в России оценили

Снег продолжает лежать примерно на половине территории России. Об этом агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Больше всего снега наблюдается в Красноярском крае, Якутии и Магаданской области. В пределах Красноярского края самыми заснеженными остаются Туруханский район, Эвенкия — там не растаяло еще 30 сантиметров снега, а местами и 50-75 сантиметров. В Магаданской области сугробы возвышаются на 30, местами на 80 сантиметров. На Курском полуострове высота снежного покрова составляет от 2 до 5 сантиметров, на севере Коми и в Ненецком автономном округе — до 10 сантиметров, в Ямало-Ненецком округе — до 20 сантиметров, а местами до 32-34 сантиметров. На севере Ханты-Мансийского округа снежный покров достигает в высоту 5 сантиметров. На Таймыре сугробы в высоту доходят до 102 сантиметров. Также под снегом остается Чукотка, на Камчатке больше метра снега лежит в Начиках и Пущино.

Тем временем в Москве начали отключать отопление. До 7 мая столбики термометров в столице будут держаться выше климатической нормы, достигая отметки плюс 26-28 градусов. Затем наступит новая волна похолодания, которая сбавит июльскую жару до 8-13 градусов тепла.