На Ямале школьница избила девушку на глазах у сверстников

Следователи Ямала устанавливают обстоятельства избиения подростка в Ноябрьске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи обратили внимание на инцидент, произошедший в Ноябрьске, после публикации в СМИ. На видео с места заметно, как девушка избивает сверстницу руками и ногами, а также таскает за волосы.

В этот момент вокруг было несколько школьников. Они смотрели на происходящее и не пытались остановить девушку. Что послужило причиной агрессии, не уточняется.

Местных жителей возмутил инцидент, они потребовали привлечь к ответственности виновных.

В действиях несовершеннолетней усмотрели признаки покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«В ходе проверки будет дана юридическая оценка обстоятельствам конфликта между подростками», – сообщается в публикации.

Проверку также проводят представители МВД. По результатам мероприятий специалисты дадут юридическую оценку действиям участников.