Стало известно, что может грозить рэперу Navai после ДТП в Москве

Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал о том, что может грозить рэперу Navai после ДТП на Зубовском бульваре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Курбакова, исполнителя могут лишить водительских прав. Решение будет приниматься исходя из того, нарушал ли Navai правила дорожного движения, находился ли он в состоянии опьянения и имело ли ДТП какие-либо последствия.

«Если был причинен только материальный ущерб и отсутствуют пострадавшие, ситуация, как правило, ограничивается административной ответственностью — штрафом или лишением», — заявил юрист.

Navai попал в ДТП в Москве 5 мая. В результате аварии он не пострадал, но разбил свой автомобиль Ferrari F12 Berlinetta. Стоимость спорткара оценивается в 35 миллионов рублей.