Россиянам рассказали, почему хантавирус опасен весной

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что россияне чаще всего рискуют заразиться хантавирусом весной во время уборки дачи после зимы.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что инфекция передаётся человеку при контакте с заражёнными грызунами и их помётом.

По словам вирусолога, вирус может попасть в организм вместе с пылью при уборке домов, подвалов и чердаков, где зимой находились мыши. Заболевание способно поражать лёгкие, почки и сердечно-сосудистую систему.

Вирусолог добавила, что эффективной широкодоступной вакцины от хантавируса пока нет, поэтому при высокой температуре, интоксикации и головной боли важно своевременно обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН заявила, что нейросети в медицине могут помогать специалистам быстрее обрабатывать данные, но не заменяют врача при постановке диагноза.