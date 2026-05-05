Рэпер Navai дал первый комментарий после ДТП в Москве

Рэпер Navai дал первый комментарий после того, как попал в ДТП на своем Ferrari в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Navai, он попал в аварию из-за того, что на машине установлены «плохие гоночные колеса». При этом отсутствие номеров на иномарке он объяснил тем, что совсем недавно купил машину.

«Машину не жалко, главное, что все живы-здоровы», — заявил он.

Помимо этого он также добавил, что перед аварией не нарушал скоростной режим, а ехал около 60-65 км/ч.

Ранее Navai попал в ДТП у Парка культуры в Москве. В результате аварии исполнитель не пострадал, но его автомобиль Ferrari F12 Berlinetta получил сильные повреждения. Стоимость такого автомобиля оценивается в 35 миллионов рублей.