Стали известны подробности ДТП с актрисой из клипа «Девочка-война»

Стали известны подробности трагедии с актрисой и блогершей Ксенией Добромиловой. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

© Ксения Добромилова/VK

По данным издания, блогерша планировала снимать байкеров на Большой Дорогомиловской улице с 17:00. Она хотела собиралась мотоциклы, движущиеся в обе стороны.

«Во вторник прогнозируются жаркие погоды, а это значит, что ждет пора новых фотографий», — анонсировала свои планы на 5 мая Добромилова.

Через 50 минут после начала съемок в девушку врезался 32-летний Максим З., спасти ее не удалось. Сам байкер получил травмы.

Близкие Добромиловой в беседе с РИА Новости рассказали, что девушка регулярно заранее договаривалась с байкерами о съемках.

«Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их по центру дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением», — уточнили в окружении Добромиловой.

Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский». Ранее она также снялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.