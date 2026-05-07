На месте гибели Ксении Добромиловой появился мемориал

На Большой Дорогомиловской улице в Москве у места гибели 34‑летней Ксении Добромиловой возник импровизированный мемориал. Как пишет «Телепрограмма», близкие и почитатели таланта погибшей приносят сюда букеты роз и гвоздик.

Добромилова погибла вечером 5 мая. Девушка занималась «фотоохотой» на байкеров. Она решила запечатлеть эффектный момент с проезжающим мотоциклом и вышла на дорогу — снимок оказался роковым. Байкер потерял контроль и на полном ходу столкнулся с фотографом. Пострадавшая скончалась по пути в больницу.

Виновник ДТП взят под стражу и сейчас даёт показания. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека. Мужчина признал вину. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее мать погибшей Добромиловой заявила, что её дочь предчувствовала трагедию. С Ксенией женщина разговаривала по телефону неделю назад.