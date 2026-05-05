Украинские мошенники попытались атаковать Владимира Соловьева

Украинские мошенники в преддверии Дня Победы попытались атаковать нескольких известных россиян, в том числе телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в своем Telegram-канале рассказали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

«Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам. Среди тех, на кого была направлена атака: Владимир Соловьев, [артисты] Денис Майданов, Джиган, Ярослав Дронов и другие», — заявили Вован и Лексус.

Пранкеры добавили, что злоумышленники хотят использовать публичных персон, чтобы посеять панику. Они также предупредили, что в ближайшее время попытки подобных атак могут участиться.

Ранее стало известно, что в преддверии 9 Мая мошенники придумали новую схему обмана россиян. Злоумышленники стали выдавать себя за представителей поисковых отрядов и утверждать, что они нашли сведения о пропавшем во время Великой Отечественной войны родственнике.