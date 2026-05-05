Стало известно, кому достанется наследство Галины Ненашевой

Стало известно, кому достанется наследство певицы Галины Ненашевой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, у Ненашевой осталось двое детей. Ее сын Леонид владеет звукозаписывающей студией в США — скоро ему исполнится 60 лет. Дочь Ненашевой Алена живет в Москве и воспитывает двух детей. По информации источника, именно Алене Ненашевой достанется все наследство певицы.

«Дочь певицы Алена Ненашева живет в Москве, замужем, воспитывает сына и дочь — они школьники, бабушку обожали. Семья — дружная. Все наследство знаменитой певицы — квартира на юге Москвы, которая осталась дочери», — сообщает источник.

Ненашева умерла 4 мая в возрасте 85 лет. Она родилась в 1941 году в Архангельской области. В 1958 году ее приняли в хор Челябинского оперного театра, позже она выступала на сцене Театра оперетты Озерска. Популярность пришла к ней в 1970-е годы. В начале 2000-х певица работала с оркестром МВД «Россияне».