Звезда «Слова пацана» решила учиться у Меньшикова

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд планирует поступить в ГИТИС на актерский факультет. Об этом пишет KP.RU.

16-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя будет изучать актерское искусство в мастерской народного артиста России Олега Меньшикова. Отмечается, что предварительные прослушивания в ГИТИС уже начались, всего абитуриентам предстоит пройти три этапа.

«Во время прослушивания абитуриент читает, исполняет небольшие по объему произведения. Также члены приемной комиссии могут предложить спеть, станцевать, показать импровизацию в заданных обстоятельствах», — сказано в материале.

Ранее Пересильд сообщила, что планирует поступить в институт, поскольку уже странно ощущает себя в школе. Анна добавила, что такое решение не является формой подросткового бунта или желанием привлечь внимание. По словам артистки, она готова начать взрослую жизнь и намерена учиться в театральном вузе, чтобы развивать свою карьеру.