В Москве погибла актриса Ксения Добромилова, известная по клипу на трек HammAli & Navai «Девочка-война». Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

По информации издания актрису насмерть сбил мотоциклист во время сходки мотолюбителей на Большой Дорогомиловской улице. Отмечается, что в какой-то момент один из байкеров попытался проехаться на заднем колесе, но не справился с управлением. В итоге он врезался в Добромилову.

Прибывшие на место медики констатировали смерть актрисы.

Согласно информации Telegram-канала Shot, водитель мотоцикла был задержан. От госпитализации он отказался.

Ксения Добромилова — актриса, певица и фотограф. Получила профессиональное образование в Театральном колледже имени Л. А. Филатова по специальности «актриса музыкального театра». После этого освоила профессию телерадиоведущей в Институте теле- и радиовещания «Останкино». Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский». Широкую известность получила после съемок в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война».