«Русская Арктика» пригласила школьников в Пинежский заповедник

Национальный парк «Русская Арктика» пригласил школьников со всей России принять участие в экспедиционных сменах по исследованию лесов, рек и пещер Пинежского заповедника в Архангельской области.

В пресс-службе парка уточнили, что первая из них, «Исследователи Пинежья», стартует 15 июня и продлится 10 дней. Вторая и третья экспедиционные смены пройдут с 13 по 22 июля и с 3 по 14 августа соответственно.

Смена будет посвящена естественным наукам и изучению природы Пинежского заповедника. Кураторами экспедиции станут опытные преподаватели географии и биологии.

Педагоги помогут учащимся освоить полевые методы сбора данных, в частности, научат проводить метеорологические, геологические, гидрологические, геоботанические и почвенных наблюдения в условиях уникального заповедного комплекса карстовых ландшафтов, реликтовых хвойных лесов, рек, озер, болот.

Кроме того, преподаватели расскажут и покажут школьникам, как правильно оформлять гербарии, систематизировать образцы горных пород, составлять почвенные и комплексные географические профили.

«Мы не только хотим познакомить детей с природными комплексами Русского Севера и обучить их первичным навыкам работы в поле, наша основная задача познакомить и подружить их с принципом «исследование — это образ жизни», — отметил Александр Кирилов, директор национального парка «Русская Арктика».

По его словам, педагоги предпримут усилия к тому, чтобы сформировать и развить у каждого участника исследовательское мышление, постараются научить детей выдвигать гипотезы, видеть и анализировать причинно-следственные связи, развивать и совершенствовать навыки публичной защиты результатов собственных исследований.

Кроме того, специалисты будут учить школьников работать с информацией, быть эффективным в командной работе.

«Мы уверены, что наши исследовательские смены – это шанс для наших участников в будущем стать достойными представителями сообщества молодых ученых страны», — констатировал Кирилов.

В «Русской Арктике» разъяснили, что ребят ждут и традиционные летние развлечения: экскурсии, соревнования, игры вместе с сотрудниками нацпарка и Пинежского заповедника и вожатыми из педагогического отряда «Опора».

Жить ребята будут на экологической базе Пинежского заповедника, им обеспечат трехразовое питание.

В пресс-службе уточнили, что для того, чтобы принять участие в смене, ребенку в возрасте от 10 до 16 лет следует написать эссе на 150-200 слов о том, чем его привлекает поездка в Пинежье, и отправить по адресу konkurs@rus-arc.ru, до 22 мая 2026 года включительно.