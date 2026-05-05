В «Яндексе» рассказали о способах заказа такси при ограничении интернета

При ограничении доступа к интернету заказать такси можно либо по номеру телефона, который предложит сервис «Яндекс Go», либо через мобильное приложение, используя подключение к Wi-Fi. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

В компании отметили, что в такой ситуации пассажиру стоит связаться с водителем по телефону, чтобы убедиться, что он едет в нужную точку и будет вовремя. При заказе такси по телефону поездку следует оплачивать наличными, а при заказе через Wi-Fi после восстановления интернета нужно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно.

Желающим арендовать автомобиль в «Яндексе» рекомендовали дождаться восстановления сети, если из-за нестабильного интернета не получается взять каршеринг.

В компании напомнили, что, если соединение пропало уже после начала поездки, завершить ее можно с помощью функции Bluetooth-дверей. Для этого нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем через приложение перевести автомобиль в режим ожидания.

До этого сообщалось, что операторы связи начали предупреждать жителей столицы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.