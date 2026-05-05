Акция «Бессмертный флот» в первый раз состоится в Петербурге

В Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот». В ней примут участие 30 кораблей.

Мероприятие станет частью празднования Дня Победы и состоится 9 мая.

— Мероприятие даст возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы войны на Балтике, — рассказал руководитель Санкт-Петербургского штаба общественного движения «Бессмертный полк России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

По предварительной информации, на акции выступят около 30 парусных и моторных судов. Их оформят в едином стиле. На каждом корабле будет название и изображение принимавших участие в сражениях судов, передает «Петербургский дневник».

Участие в мероприятии примут опытные судоводители, ветераны специальной военной операции, представители духовенства и дети с особенностями развития. Акцию проведут совместно с Орденским собором Святого апостола Андрея Первозванного, Первой яхтенной школой и яхт-клубом «Нева».

Помимо этого, в городе 9 мая пройдет шествие Бессмертного полка. Оно начнется от площади Александра Невского и пройдет до Дворцовой площади.