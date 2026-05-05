На ЦИПР можно приехать по биометрии

С 14 по 21 мая участники конференции ЦИПР смогут воспользоваться сервисом биометрической посадки на поезд «Мигом». Пилотный проект реализуется Центром биометрических технологий совместно с РЖД по трем маршрутам, среди которых Москва — Нижний Новгород — Москва. Новый формат позволяет пассажирам сесть на поезд без предъявления паспорта — достаточно просто посмотреть в терминал.

Участники ЦИПР могут стать одними из первых пассажиров биометрических «Ласточек», опробовать новую технологию на себе и отправиться на конференцию в Нижний Новгород из Москвы на скоростном поезде № 723 с Восточного Вокзала. Подтверждение личности происходит непосредственно при посадке: пассажиру необходимо посмотреть в камеру портативного устройства проводника, после чего система сверяет данные и открывает доступ в вагон.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Сделать это можно в одном из уполномоченных банков или с помощью выездной регистрации, после чего дать согласие на подключение сервиса посадки на странице сервиса.

Участники конференции после поездки на поезде по биометрии смогут получить приятные подарки от Центра биометрических технологий на стенде компании на ЦИПР.

Проект является частью пилотного сервиса внедрения биометрии на транспорте. Помимо нижегородского маршрута технология посадки на поезд также тестируется на направлениях Дирекции скоростного сообщения: Москва — Кострома — Москва и Москва — Иваново — Москва. При этом пассажиры могут выбрать любой удобный способ прохода в поезд — по паспорту или по биометрии.

В этом году конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года, а городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд» — с 21 по 23 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Нижегородской области. Генеральные партнёры: Госкорпорация Ростех, Госкорпорация «Росатом», «Ростелеком», Яндекс, Т-Банк, ВЭБ.РФ, ТМХ. ГигаПартнёр: Сбер.

