В российском зоопарке родился детеныш редкого животного

В зоопарке Нижнего Новгорода «Лимпопо» на свет появился детеныш редкого животного — африканского трубкозуба.

В России эти необычные животные размножаются только в двух зоопарках страны, сообщили в пресс-службе «Лимпопо».

«... начало сезона ознаменовалось для нижегородского зоопарка «Лимпопо» настоящим чудом. В стране птиц и зверей на свет появился редчайший малыш трубкозуба,»— говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что из-за грузного телосложения взрослым особям тяжело сохранить жизнь малышу, поэтому киперы кормят детеныша вручную каждые четыре часа. Такая тактика дала свои плоды — у малыша трубкозуба хороший аппетит и он немного набрал вес.

Специалисты также напомнили, что одной из ярких особенностей трубкозубов является отсутствие ярко выраженных половых признаков (диморфизм), поэтому установить пол детеныша можно будет только тогда, когда он подрастет и окрепнет.

В сентябре прошлого года у капибары по кличке Малая в Московском зоопарке родились два детеныша. Предыдущее пополнение случилось в феврале 2025 года. Тогда у Малой и ее давнего партнера Кузьмы родился самец по кличке Нолик.