Как перестать переплачивать за подбор персонала в эпоху дефицита кадров

Российский рынок труда сегодня противостоит новому вызову: расходы на поиск сотрудников постоянно растут, но нехватка кадров сохраняется. В такой ситуации ключевой задачей бизнеса становится оптимизация бюджета на подбор персонала.

© Scandistock/iStock.com

Большинство сервисов по размещению вакансий до сих пор используют устаревшие тарифные сетки, доставшиеся им в наследство от печатных СМИ. Работодатель платит фиксированную сумму за размещение вакансии на определенный срок, независимо от того, сколько человек ее увидели. Эта модель не учитывает реальный охват и активность аудитории.

Современные интернет-технологии позволяют внедрить более прозрачный подход - оплату за фактические контакты с соискателями. Если объявление транслируется широкому кругу пользователей, логично платить именно за объем трафика. Если же просмотров нет, компания не должна тратить деньги просто за «присутствие» вакансии на сайте.

Речь идет о модели CPM (Cost Per Mille) - оплате за тысячу показов. Этот инструмент хорошо показал себя в интернет-рекламе и теперь приходит в сферу HR. К примеру, на портале ДомКадров.ру работодатели могут самостоятельно управлять стоимостью продвижения, назначая цену за тысячу показов: чем выше цена, тем выше вакансия поднимается в списке. Система предлагает рекомендованную ставку, которая позволяет вакансии занять топовые позиции в поиске по конкретной специальности и городу.

Переход на такую модель способен в несколько раз снизить стоимость одного найма. Отказ от архаичных фиксированных тарифов в пользу гибких алгоритмов становится естественной реакцией рынка на новые экономические реалии.