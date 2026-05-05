Огромный долг, уголовное дело и особняк: как живет беглая блогерша Тлиашинова

Беглая блогер Инна Тлиашинова находится в Дубае — она боится экстрадиции в Россию, где на нее завели уголовное дело. Life.ru рассказал, как живет создательница академии квантовой психологии.

Уголовное дело

Накануне Тлиашинова выступила со слезным заявлением. По ее словам, скоро ее якобы экстрадируют из Дубая в Россию, где ей грозит «до 20 лет». Еще в начале июня 2025 года Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте блогера. По ходатайству следствия ее объявили в межгосударственный розыск.

Уголовное преследование инициировали сразу два ведомства — Служба экономической безопасности ФСБ России и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Ей инкриминируют преступления по ч. 2 ст. 198 (уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следователей, с 2020 по 2022 год Тлиашинова не выплатила более 431 млн рублей налогов за платные тренинги и марафоны. Учитывая штрафы и пени, долг перед ФНС превысил уже 460 млн рублей.

Блогер свою вину не признала. В своих соцсетях и интервью она заявляла, что «время такое, что государство обратило внимание на таких, как она». В один момент Тлиашинова и вовсе сказала, что уголовные дела — «политический заказ».

Для Тлиашиновой это не первые проблемы с законом. За год до этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Тогда охрана коуча избила съемочную группу одного из СМИ и повредила дорогостоящее оборудование. При этом Инна была допрошена лишь в качестве свидетеля.

Что известно о Тлиашиновой?

Инне Тлиашиновой 44 года. По ее словам, она психолог, «эксперт по подсознанию», создатель психологической методики «Мастер разборов» и основатель Международной академии «Мастер разборов», мать четверых детей.

Ее деятельность пришлась на расцвет инфобизнеса в России. Как и другие блогеры, Тлиашинова вела марафоны за огромную цену. В частности, участие в семинаре «Квантовое туннелирование» стоило 200 тысяч рублей, «Поднятие по этажам реальности» — 50 тысяч рублей. Онлайн-семинар «Поющие чаши», посвященный женственности и сексуальности, продавался за 10 тысяч рублей. При этом стоимость отдельных абонементов, подразумевающих личное участие коуча, достигала 5 млн рублей.

Когда правоохранители вплотную занялись инфобизнесменами, Тлиашинова поняла, что могут прийти и за ней. К лету 2023 года она спешно закрыла ИП, а также четыре из пяти компаний, которые предоставляли юридические услуги и денежное посредничество. Пятую компанию, «Международную академию разборов», она переписала на третье лицо. Впрочем, это не помогло — сведения в ЕГРЮЛ о ней признаны недостоверными, а у нового владельца уже были проблемы с налоговой.

Академия сейчас должна по штрафам, пеням, пошлинам и платежам около 8 млн рублей. Каждый раз приставы либо не могли установить местоположение должника, либо найти его имущество. При этом за 2022 год из фирмы было выведено 146 млн рублей.

Сама Тлиашинова уехала в Дубай, откуда продолжила свою «просветительскую» деятельность.

Долг Инны Тлиашиновой перед ФНС превысил 500 млн рублей

Суды и арендованный особняк

Недавно блогер Сергей Косенко подал на Тлиашинову в суд, указав, что она заказала ему личную раскрутку, но за проделанную работу так и не расплатилась. Согласно заявлению, блогерша задолжала ему 54 млн рублей. По информации СМИ, сперва сумма иска достигала 70 млн рублей при обещанном гонораре в 100 млн рублей.

Сама Тлиашинова заявляла, что Косенко якобы не выполнил свою работу. По словам блогера, тот провел только один розыгрыш, который не принес особой пользы.

Также недавно выяснилось, что дорогостоящий дворец инфобизнесменки в подмосковном поселке «Горки-7» принадлежит не ей. Усадьба площадью 1,6 тысячи «квадратов» на участке в 200 соток оказался арендованной. Сама Тлиашинова, когда следователи возбудили уголовное дело, спешно пыталась продать собственные квартиры, чтобы расплатиться с долгами.