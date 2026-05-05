«Мне только спросить»: где в интернете россияне ищут ответы на бытовые вопросы. Исследование Rambler&Co

Треть используют ИИ для упрощения полученной информации.

К 2026 году тематические новости, полезный контент и подборки читают не только по прямым заходам на сайтах СМИ, но и через ИИ-помощников – развивающийся канал медиапотребления. Rambler&Co выяснил, как и где российские интернет-пользователи 18–45 лет ищут ответы для решения бытовых вопросов: от оплаты ЖКХ и оформления услуг до выбора техники и досуга на вечер.

Для закрытия бытовых задач две трети (66%) участников опроса используют цифровые варианты: из них – 50% предпочитают поиск в интернете, 8% активно осваивают новый способ через ИИ-помощников, еще 8% задают вопрос через интерфейс чат-бота, либо виртуального помощника, либо форму обратной связи на нужном сайте. 25% предпочитают офлайн: ориентируются на «живые» отзывы, советуются с друзьями, коллегами и родственниками. А 9% сразу звонят в службу поддержки.

Ситуации, которые требуют быстрого объяснения – от инструкции по ремонту до чек-листа сборов ребенка в первый класс, – решает так называемый «вечнозеленый контент». В СМИ этим понятием называют полезные статьи с инструкциями, которые не теряют актуальности многие годы.

При оценке таких статей аудитория опроса выделила несколько ключевых критериев. 41% россиян ценят пошаговую инструкцию «простым языком», без перегруза терминами и бюрократическими формулировками. 31% важнее всего краткость и конкретика – минимум «воды», максимум конкретных действий. Для 14% ценными становятся актуальность информации и наличие ссылок на официальные источники. Еще 9% обращают особое внимание на визуальную составляющую – иллюстрации, инфографику, скриншоты, видеоинструкции. Возможность задать уточняющий вопрос на месте, в чат-боте или у умного помощника, критична для 5% опрошенных.

Достоверность полезного контента не менее важна, чем новостей. Поэтому 43% участников опроса в первую очередь доверяют официальным источникам госорганов и профильных компаний. 34% выбирают тематические сообщества в соцсетях, где можно увидеть реальный опыт людей и живые кейсы. Публикациям в крупных СМИ как непреклонному авторитету отдают предпочтение 17%. Привычка доверять ИИ сформировалась уже у 6% участников.

Медиа и порталы все чаще встраивают умные мини-сервисы внутрь своих платформ. 37% опрошенных россиян встречают эти инициативы с радостью и называют удобными, 22% признаются, что только пробуют их использовать в личных жизненных ситуациях, но не всегда. При этом 41% респондентов заявили, что пока такого опыта не имеют.

Тем не менее, пользователи готовы обращаться к умным помощникам в четко очерченных бытовых сценариях. 33% охотнее всего доверили бы ИИ разбор сложных формулировок и бюрократического языка – юридические термины, условия договоров, текстов на сайтах госуслуг. 32% видят пользу в подборе понятной пошаговой инструкции: как оплатить, оформить, подать заявку. Для 21% ИИ интересен как инструмент сравнения вариантов – тарифов, услуг, способов оплаты. 14% респондентов готовы поручить ИИ подбор и планирование досуга.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 апреля 2026 года, в нем приняли участие 2 005 интернет-пользователей.