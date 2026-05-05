На СВО погиб "астраханский душитель" Сафарян

Серийный убийца Ваган Сафарян, вышедший из колонии и заключивший контракт с Минобороны РФ, погиб в зоне спецоперации.

64-летний штурмовик был убит во время выполнения боевого задания ночью. Произошло это летом 2025 года, но тело Сафаряна долго не могли опознать, пишет SHOT. Сейчас Вагана доставили в Астрахань и похоронили.

На счету 64-летнего душегуба три доказанных жертвы. Первое убийство он совершил в 90-е годы. Долгие годы преступление оставалось не раскрытым, а сам Сафарян слыл примерным семьянином.

Задержали его в 2004-м. Ваган получил 19 лет и все время в колонии добивался смягчения наказания. Он соблюдал правила внутреннего распорядка, усердно трудился, участвовал в спортивных турнирах и заработал восемь поощрений за хорошее поведение.

В итоге его выпустили на год раньше срока, заменив лишение свободы принудительными работами. Сафарян тут же стал искать себе спутницу жизни, но за ним опять пришла полиция: следователи раскрыли убийство матери и дочки, совершенное в 1998 году. Как и первую свою жертву, астраханец задушил их удавкой, забрав из квартиры 45 тысяч рублей.

Снова в колонию душитель не захотел и отправился на СВО.