Чиновника оштрафовали за использование служебной машины в выходной

Главу Вачского района Нижегородской области Сергея Лисина оштрафовали за использование служебной машины в выходной день. Об этом сообщается на сайте районного суда.

Согласно решению мирового суда, Лисин использовал автомобиль в неслужебных целях. Это нарушает закон о противодействие коррупции. В итоге его оштрафовали на 300 рублей.

«Постановлением мирового судьи Сергей Лисин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей», — сказано на сайте.

Отмечается, что Лисин использовал служебный автомобиль в выходной день 7 февраля 2026 года.

Ранее чиновника задержали за охоту на изюбря.