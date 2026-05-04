Рекордный миллиард собрали на помощь пострадавшим в Дагестане

В Дагестане завершился масштабный благотворительный сбор в помощь пострадавшим от наводнений. За месяц удалось собрать один миллиард рублей. Это рекордный результат для российских благотворительных кампаний, сообщила «Российская газета» со ссылкой на фонд «Надежда».

© Lenta.ru

Сбор запустили 29 марта через приложение Tooba. Уже в первый час пользователи перевели более двух миллионов рублей. Всего участие приняли свыше 380 тысяч человек и организаций из разных регионов России и из-за рубежа.

По словам представителя сервиса Рамазана Меджидова, помощь оказалась по-настоящему масштабной.

«На помощь откликнулось более 380 тысяч человек и организаций… Мы увидели невероятную поддержку и жажду к совершению добра», — отметил он.

В первые сутки был зафиксирован крупный перевод в 30 миллионов рублей от анонимного благодетеля. Десятки участников перечислили более миллиона рублей, а максимальные пожертвования достигали 58 миллионов.

Сильные ливни в регионе привели к масштабному наводнению, которое стало одним из крупнейших за более чем сто лет. Власти уже приняли меры поддержки для пострадавших жителей.