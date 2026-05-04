Блогер Лерчек прошла четвертый курс химиотерапии
Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, прошла четвертый курс химиотерапии — ранее у нее нашли рак желудка четвертой стадии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение отца ее четвертого ребенка Луиса Сквиччиарини.
По словам Сквиччиарини, Лерчик пытается сохранить бодрость духа. Он также показал видео, на котором блогер рассказала о своем состоянии прямо из больничной палаты.
«Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана. Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально», — заявила она.
Лерчик добавила, что врачи постоянно напоминают ей о важности психологического настроя во время лечения. Она подчеркнула, что надеется победить рак и продолжить активную жизнь. Всего ей предстоит девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.
Ранее врачи разрешили Лерчек танцевать и плавать.