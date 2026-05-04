Ограничения мобильного интернета на майские праздники затронут Подмосковье

В МТС заявили, что ограничения в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая затронут не только Москву, но и Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в МТС, в этот период могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. В качестве альтернативы в МТС назвали использование подключения по Wi-Fi.

«В период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая в Москве и Московской области возможны временные ограничения мобильного интернета и смс», — сообщили в МТС.

Кроме того, об ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая стали предупреждать и другие операторы связи. Такие уведомления начали приходить клиентам Т2 и МТС.

Ранее российские СМИ сообщили, что 5, 7 и 9 мая в Москве могут отключить мобильный интернет.