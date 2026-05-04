Суд рассмотрит второй иск к дочери Церетели о сносе построек в Москве

Дочь скульптора Зураба Церетели Елена получила второй иск от властей Москвы о сносе построек на Большой Грузинской улице. Правительство Москвы и департамент городского имущества считают эти строения самостроями. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

— Истец просит суд признать самовольными постройками пристройку по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 17, строение 1, и двухэтажную пристройку с надстройкой по адресу: Москва, улица Большая Грузинская, дом 17, строение 2, — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Кроме того, Арбитражный суд рассматривает иск властей к дочери Церетели о сносе пристройке к зданию в Ермолаевском переулке.

В 2018 году суд взыскал с Зураба Церетели более полумиллиона рублей в пользу префектуры ЗАО, которая за свой счет снесла незаконные пристройки к принадлежащим ему мастерским. Спустя год столичные власти подали новый иск на 55 миллионов. Он касался задолженности по аренде земельного участка на Авиамоторной улице.