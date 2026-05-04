В Госдуме оценили риск уголовки за неправильное ношение георгиевской ленты

Среди россиян не наблюдается намеренного проявления неуважительного отношения к георгиевской ленте, запугивать граждан многомиллионными штрафами и уголовным наказанием за ее неверное ношение – это запредельно, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Намного логичнее было бы объяснять гражданам, как лучше всего повязывать ленточку, тем более, что в целом россияне к символам Победы относятся уважительно, подчеркнул он в беседе с НСН.

Так он прокомментировал слова своей коллеги Ольги Занко о том, что за умышленное осквернение георгиевской ленты грозят штрафы до 3 млн рублей и лишение свободы на срок до 3 лет, а в особо тяжких случаях – до 5 млн рублей и 5 лет тюрьмы. Милонов счел это "запредельным", подчеркнув, что с нормальными людьми достаточно просто поговорить и объяснить правила.

"Зачем штрафовать? Кого штрафовать? Лучше объяснить! Мы же говорим об уважительном ношении, - считает Милонов. - Мы же не можем четко регламентировать то, как нужно носить ленточку, это же не военная форма. Поэтому, я думаю, когда мы говорим об уважительном отношении, нормальным людям все понятно".

Депутат отметил, что на месте властей он предпочел бы делиться с населением советами – например, объяснить, что повязывание георгиевской ленты на значок "Мерседеса" – это не очень уместно и как раз неуважительно. Однако пугать людей "уголовками" и "административками" не нужно, так как в России нет серьезных проблем с неуважением к символам победы, подчеркнул парламентарий.

"Я этого не вижу ни у взрослых, ни у подростков, - отметил он. - Может быть, наоборот, нужно меньше казенщины и больше душевности, и тогда подростки будут сами стремиться надеть на себя георгиевскую ленту".

Напомним, в 2022 году российский президент Владимир Путин подписал закон о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. А за осквернение таких символов предусмотрена уголовная ответственность.

Недавно подмосковный треш-блогер Андрей Скутин по прозвищу Таракан получил 2,5 года колонии строгого режима за плевок на георгиевскую ленту в ходе стрима. Блогера признали виновным в публичной реабилитации нацизма с использованием интернета (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет после освобождения.