Стало известно о смерти спикера парламента российского региона

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о смерти спикера Госсобрания — Курултая региона Константина Толкачева. Пост об этом чиновник опубликовал в Telegram.

© Бизнес Online/ТАСС

По словам Хабирова, 73-летний Толкачев долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес сложную операцию.

«На протяжении многих лет он верой и правдой служил республике, ее жителям, — написал глава российского региона. — До конца своих дней оставался в бодром настроении, достойно переносил все тяготы, вел себя как настоящий офицер».

Толкачев родился в Кузбассе. Он окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, имел звание генерал-майора в отставке и являлся доктором юридических наук, а также членом Академии военных наук и Российской академии юридических наук. На пост председателя Госсобрания Башкирии Толкачев избрался в апреле 1999 года, проработав на этой должности 27 лет.

Ранее стало известно о смерти замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина. Об этом «Ленте.ру» сообщила его помощница Любовь Кауфман. Парламентарий родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом седьмого и восьмого созывов нижней палаты парламента.