В российском городе заметили баннер к 9 Мая с ошибками

В Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе заметили баннер к 9 Мая с ошибками. Об этом стало известно Ura.ru.

Жители российского города увидели на здании детской школы искусств надпись «С Днем Попеды». Визуал провисел буквально несколько минут, однако его успели сфотографировать и отправить в связанный с коммунистами паблик, конфликтующий с администрацией.

В Пыть-Яхе это не первый случай ляпов в баннерах, связанных с Днем Победы. Так, в прошлом году подрядчик изготовил полотно для местной гимназии, на котором было сказано, что Великая Отечественная война якобы длилась с 1941 по 2025 годы. В администрации тогда уточнили, что в отношении подрядчика будет поставлен вопрос о применении штрафных санкций и прекращения сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина попал под уголовную статью за граффити на баннерах к 9 мая.