Подведены итоги СберПрайм Казанского марафона

С 30 апреля по 3 мая СберПрайм Казанский марафон собрал участников из 39 стран, 84 регионов России и более 1 100 городов. Общее количество человек, побывавших на спортивной выставке и марафоне — 168 013. Событие вышло за рамки соревнования и стало настоящим городским торжеством с развлечениями для детей и взрослых, площадками для отдыха и сюрпризами от партнеров экосистемы Сбера.

В этом году марафон собрал 44 467 регистраций. Дистанцию на 10 километров выбрали 13 638 человек — это самый популярный слот забега из года в год и рекордное число участников за всю историю марафона. Пробежать 3 километра по центру Казани решили 7121 человек. Полумарафон (21,1 километра) собрал 9532 желающих. С классической дистанцией 42,2 километра справились 11 457 спортсменов. Для самых маленьких организовали забеги на 40, 300 и 600 метров. На 40 метрах стартовали 346 детей, а на 300 и 600 метрах — 2373 юных бегуна.

В год 185-летия Сбер развивается вместе со страной и ее людьми — и сегодня поддерживает события, которые объединяют жителей и вдохновляют на движение вперед. СберПрайм и партнеры экосистемы подготовили для гостей и участников насыщенную программу досуга с удобными зонами. Их украсили яркими элементами и сделали 20-метровый тоннель из надувных цветов. В зоне заботы спортсмены и гости смогли подготовиться и восстановиться — отдохнуть и сделать разминку. Каждый клиент банка с подпиской СберПрайм дополнительно мог сделать гравировку на своей медали на специальной площадке.

ИИ-помощник «ГигаЧат» стал цифровым тренером марафона — консультировал участников по запросам про распорядок дня, спорт и питание. В зоне «Настройся с "ГигаЧат"» работал лаунж с аудиомедитациями и тренировками дыхания: посетители надевали наушники для сенсорной разгрузки и слушали подкасты, созданные искусственным интеллектом. В фан-зоне болельщики генерировали и печатали плакаты поддержки бегунов. Гости забега записывали видео с мотивирующими и ободряющими пожеланиями, их показывали на экранах вдоль беговой трассы. Там же «ГигаЧат» помогал спортсменам своими подсказками — например, выводил на экран расстояние до финиша или ближайшего пункта питания.