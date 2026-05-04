Стало известно, лишат ли Друзя статуса магистра "ЧГК"

Информация о том, что участник телепередачи «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться статуса магистра из-за нарушения правил на частном корпоративе, не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телекомпании Игра-ТВ.

В компании заявили, что сведения о возможных санкциях в отношении Друзя недостоверны.

СМИ заявляли, что знаток рискует лишиться статуса магистра после проведения частного мероприятия, где, по их данным, нарушил правило, запрещающее использовать оригинальную атрибутику телеигры, в том числе принес хрустальную сову.

Репутация Друзя опять подорвана: маэстро серьезно провинился перед «Что? Где? Когда»

Также сообщалось, что Друзю уже выносили предупреждение в виде желтой карточки, штрафа и выговора. Тогда, выступая ведущим на частном мероприятии, он полностью воспроизвел атмосферу оригинальной игры. При этом гости публиковали материалы в соцсетях, после чего создатели передачи применили к нему санкции.