В 2026 году Росмолодежь проведет 27 форумов по всей стране

По национальному проекту "Молодежь и дети" создается единая экосистема возможностей для молодых людей – от первых шагов в профессии до реализации масштабных общественных инициатив. Ключевая часть этой структуры – всероссийские и окружные форумы Росмолодежи. На них можно найти команду, проверить идеи на практике и определить собственную траекторию развития. Форумы объединяют специалистов, авторов проектов, представителей творческих и профессиональных сообществ, помогая воплощать идеи в жизнь. "Форумы Росмолодежи уже более 10 лет одни из самых эффективных инструментов работы с молодежным активом страны. Согласно опросам, участие в них вдохновляет 97% молодых людей на дальнейшее самообразование и развитие. 56% участников после наших событий задумались о смене профессиональной или образовательной траектории, а 46% участников вдохновились на создание семьи. Уверен, что предстоящие форумы будут не менее эффективны и позволят познакомить еще больше молодых людей нашей страны с возможностями, которые открывает для них Росмолодежь и нацпроект "Молодежь и дети", – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. В 2026 году по нацпроекту "Молодежь и дети" пройдет 19 всероссийских и восемь окружных бесплатных форумов. Их участниками станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет – школьники, студенты, семьи, участники СВО, представители Движения Первых, опытные и начинающие специалисты, а также иностранцы. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России", выбрав мероприятие по своим интересам и профессиональной сфере. Основные темы – наука и образование, культура и история, медиа и IT, государственное и муниципальное управление, спорт, здоровье, экология. Калининградская область: медиа как профессия и среда Одной из ключевых площадок 2026 года станет Всероссийский молодежный образовательный форум "ШУМ", который в пятый раз пройдет в Калининградской области. С 10 июня по 13 июля на берегу Балтийского моря соберутся молодые журналисты, блогеры и медиаспециалисты, которые хотят получить практический опыт и развиваться в индустрии. Участники встретятся с лидерами медиарынка, экспертами из федеральных и региональных редакций, будут работать в командах и создавать проекты для реальных заказчиков. "Прежде всего мы делаем упор на деятельность в командах: участники решают задачи от реальных заказчиков, создают контент и медиапроекты, которые продолжают жить за пределами форума. Такой подход позволяет молодым журналистам и медийщикам получать прикладной опыт и необходимые инструменты для старта в профессии. Мы уверены, что следующий форум станет важным шагом в формировании сильного и открытого сообщества молодежи в России", – поделилась генеральный директор центра развития молодежных медиа "ШУМ" Татьяна Мандрыкина. Программа форума состоит из четырех образовательных блоков и фестиваля. Практико-ориентированный подход позволяет участникам сразу применять полученные знания и формировать портфолио готовых работ. Лучшие проекты получат поддержку в развитии. Чтобы принять участие в форуме, нужно подать заявку на платформе ФГАИС "Молодежь России". Отбор участников проходит в два этапа. Московская область: пространство смыслов и решений В 2026 году форум "Территория смыслов" пройдет в двенадцатый раз и соберет 1500 молодых лидеров со всей страны. Прием заявок на участие уже открыт. С 20 июля по 6 августа на площадке Мастерской управления "Сенеж" молодые люди будут решать вопросы общественно-политического развития России и подготовки молодежного актива. Программа нового сезона выстроена вокруг трех смысловых направлений – "Родина", "Правда" и "Воля". Они отражают ключевые вызовы современности и способствуют укреплению суверенитета страны. Форум откроется сменой "Родина", посвященной развитию на уровне городов и районов, а также вовлечению молодежи в общественную жизнь на местах. Смена продлится с 20 по 24 июля, а следом за ней, с 26 по 30 июля, начнется смена "Правда", ориентированная на молодых политиков, аналитиков и лидеров общественно-политических объединений. Завершит программу смена "Воля". С 2 по 6 августа она объединит представителей молодежных советов федеральных органов власти и региональных ведомств. За время существования форума его участниками стали более 50 тыс. человек из всех регионов России и 64 стран. "Территория смыслов" открыла путь к профессиональному росту и общественной деятельности для десятков тысяч молодых людей. "После ранения я искал, куда можно приложить силы. Начал ездить в госпитали и образовательные учреждения с "Уроками мужества", несмотря на протез, пробовал разные виды спорта. Понял, что хочу помогать другим ребятам с ОВЗ и участникам СВО. Так появилась идея "Школы адаптивного спорта". Но нужны были знания, команда, ресурсы. Мне посоветовали изучить гранты и подать заявку на форум "Территория смыслов". Там вместе с экспертами я проработал заявку и нашел людей, которые поверили в проект и включились в его реализацию. Благодаря "Территории смыслов" проект получил не только грант, но и настоящую команду, партнеров и уверенность. А через год я приехал на форум уже в качестве эксперта, чтобы рассказать другим, что "Территория смыслов" – это место, где идеи превращаются в реальные проекты, а рядом те, кто после смены могут стать надежными товарищами по жизни", – рассказал участник и эксперт форумов "Территория смыслов", кавалер двух орденов Мужества, ветеран СВО и менеджер блока "Люди – главное" госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Камиль Ижболдин. Сахалинская область: профессиональный выбор и развитие региона Форум "ОстроVа" пройдет в Сахалинской области с 10 по 16 августа 2026 года. Его основная тема – профессиональное развитие молодежи, перспективы жизни и работы на Дальнем Востоке. Мероприятие объединит более 620 участников, включая добровольцев, организаторов и экспертов. Программа разработана для разных возрастных групп и с учетом профессионального статуса участников – от школьников до работающей молодежи. Они будут выезжать на предприятия региона, работать над реальными задачами от компаний и государственных структур, участвовать в проектной работе и формировать индивидуальные траектории развития. Для жителей Сахалинской области подготовлены открытые лекции и дискуссионные форматы. "Сахалин активно развивается: здесь открываются новые федеральные и региональные проекты, появляются новые платформы и возможности. Можно оказаться на гребне успеха, оставить след в истории и занять лидирующие позиции, достойно проявить себя. Здесь более чем реально найти перспективную работу: в Сахалинской области очень много работодателей, которым нужны молодые сотрудники. Это не только нефтегазовая промышленность, но и рыбодобыча, производство, торговля. Активно развивается IT-индустрия. Так как Сахалинская область – отдаленный от федеральных центров регион, здесь много преференций для приезжих и молодых специалистов. Область оказывает поддержку, и это очень здорово. Все пути перед молодым специалистом открыты: нужно лишь обладать достаточными компетенциями и смело заявить о себе", – прокомментировал выпускник форума "ОстроVа" Илья Тюленев. Севастополь: диалог с историей и ценностями Молодежный историко-культурный форум "Истоки" пройдет с 7 августа по 25 сентября на базе Нового Херсонеса в Севастополе. В программе пять тематических смен, посвященных духовным и культурным основам России, ее истории и традициям. Форум "Истоки" проводится с 2022 года. Это место встречи и обмена опытом для будущих духовных лидеров, гуманитариев, деятелей культуры и реставраторов. За два года работы на территории Нового Херсонеса форум принял 2000 участников со всей страны. "Истоки – это именно то, что заявлено в названии. Это возможность обрести гармонию, почувствовать связь времен и свою принадлежность к великой культуре. Теперь мы понимаем это не только умом, но и сердцем: мы остаемся хранителями смыслов", – поделилась участница Молодежного историко-культурного форума "Истоки" из Санкт-Петербурга, автор проекта проект "PROувлекательно" Анна Иванова. Форумы Росмолодежи проводятся по нацпроекту "Молодежь и дети". Они формируют среду, в которой молодые люди получают знания, находят единомышленников и поддержку, обретают уверенность в собственных силах, идеи превращаются в проекты, а личные планы становятся достижимыми.