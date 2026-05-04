Известный советский военачальник погиб в «Доме на набережной»

Видный советский военачальник, генерал-полковник Станислав Петров скоропостижно скончался в субботу утром в своей квартире в «Доме на набережной» (дом на улице Серафимовича, где жили многие лидеры Советского Союза). Предварительно причиной смерти стало самоубийство.

Как стало известно «МК», 87-летнего пенсионера около 7 часов утра обнаружили его родственники. Установлено, что генерал покончил с собой.

Станислав Петров был одним из родоначальников войск химзащиты в Советском Союзе. В частях химзащиты он служил с 1959 года. Являлся активным участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Был последним командующим войск химзащиты СССР с 1989 по 1992 годы и первым начальником войск радиационно-химической и биологической защиты России — вплоть до 2001 года. В 1991 году он получил Ленинскую премию, а в 2001 году получил звание доктора военных наук. Вплоть до последнего времени Петров являлся научным сотрудником одного из военных институтов и главным редактором журнала «Вестник войск РХБ защиты».