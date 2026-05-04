Школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ

Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Антон Ключко. Он объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание — штраф до 5 тысяч рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался.

Гораздо больше ученик рискует, если использует специальные устройства, которые маскирует под обычные аксессуары, предупредил адвокат. Сами школьники при этом могут этого даже не понимать. Речь идет о так называемых микронаушниках. В Уголовном кодексе есть статья — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Санкция по ней — до четырех лет лишения свободы. Причем под оборотом понимается не только продажа или передача, но и хранение.