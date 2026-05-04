В России кратно увеличилось число отцов в декрете

В России за последние годы кратно увеличилось число мужчин, берущих для себя отпуск по уходу за ребенком, сообщила ТАСС доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, а абсолютное число - в 6-9 раз с 2020 года по 2025 год", - привела эксперт статистику Росстата.

Она обратила внимание на то, что такой отпуск оформляют мужчины с высокими зарплатами. А лидируют по этому показателю Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан: эти крупные урбанизированные регионы отличаются доходами. "По данным Соцфонда, доля отцов составляет 12,5% от всех получателей пособия.

Еще 35% отцов хотят, но не могут взять отпуск (молодые, с высоким доходом)"", - сообщила Лебединская. Она упомянула и исследования СПбГУ, показавшие готовность примерно 50% отцов уйти в отпуск по уходу за ребенком. При этом доцент отметила примерный характер полученных оценок. В апреле исследование Superjob показало, что каждый второй мужчина в России готов уйти в декрет вместо жены.

После этого глава думского комитета по защите семьи Нина Останина в беседе с "Газетой.Ru" назвала эту тенденцию позитивной. По ее мнению, желание мужчин сидеть в декрете свидетельствует об "оздоровлении общества".