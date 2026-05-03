Женщину с «базукой» на плече заметили в российском городе

Жители Североуральска заметили на улицах городах женщину, которая спокойно несла на плече «базуку» (противотанковый гранатомет), пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая. По словам очевидцев, горожанка с гранатометом «шла по улице как ни в чем не бывало».

Кадры, снятые во время ее «похода», быстро разошлись по соцсетям и форумам, вызвали бурное обсуждение. На посты откликнулась и героиня роликов — Галина Ф.

«Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Это подарок для нашего музея. Действительно, до Ленина, 4а мне надо было идти через весь город. Тем более в выходной здание закрыто. Я пошла домой, чтобы в понедельник отвезти этот «футляр» (он очень легкий) в музей», — объяснила женщина.

Журналисты уточнили, что Галина Ф. является ветераном МВД и работает в музее ОВД.

Специалист по взаимодействию со СМИ североуральского отдела МВД подтвердила, что базука является экспонатом для местного музея и пригласила горожан на экскурсию.

Североуральск — город областного подчинения в Свердловской области России, административный центр Североуральского муниципального округа. Население по данным на 2025 год — 23 705 человек.

