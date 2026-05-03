Роспотребнадзор оценил пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе

Пробы воды и воздуха в Туапсе Краснодарского края после пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода из-за атак ВСУ, соответствуют норме.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в мессенджере «Макс».

«В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативами», — говорится в публикации.

Также власти Краснодарского края намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.